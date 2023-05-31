Житель Краснодара отменял онлайн-заказы и забирал у курьеров неоплаченные товары

Представитель организации по доставке товаров написал на клиента заявление в полицию Фото из архива КП

В Краснодаре 19-летнего жителя подозревают в мошенничестве. Парень отменял онлайн-заказы и забирал у курьеров неоплаченные товары. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, подозреваемый оформлял онлайн-заказы. Но за несколько минут до прибытия товара он отменял оплату. Курьеры, которые встречали заказчика, не знали о том, что оплата отменена, и передавали товар покупателю. Всего мошеннику удалось провернуть такой план 13 раз и похитить товары, в том числе умные колонки с голосовым помощником и продукты питания, на 121 тысячу рублей.

Правда вскрылась, когда представитель организации по доставке товаров написал на клиента заявление в полицию.

– Оперуполномоченные уголовного розыска краснодарской полиции установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника по месту проживания на улице имени Евгении Жигуленко. Им оказался ранее не судимый 19-летний местный житель, – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

На допросе парень во всем признался и рассказал, что каждый раз регистрировал в мобильном приложении доставки разные номера телефона. Кроме того, он указывал не фактический адрес, а другие улицы города, где позже забирал товары.

– В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, – уточнили в пресс-службе городского УМВД.