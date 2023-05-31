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НовостиОбщество31 мая 2023 7:24

Соглашение о свободной торговле в СНГ подпишут в Сочи 8 июня

Главы правительств обсудят торгово-экономическое сотрудничество между странами
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Всего поднимут около 50 вопросов.

Всего поднимут около 50 вопросов.

В Сочи пройдет заседание совета глав правительств СНГ. Мероприятие запланировано на 8 июня. Главы правительств будут обсуждать торгово-экономическое сотрудничество. По итогам встречи могут подписать соглашение о свободной торговле в СНГ. Всего поднимут около 50 вопросов.

— Они все готовы уже для рассмотрения. И самый главный, конечно, пункт повестки дня — соглашение о свободной торговле услугами, - уточнил генсекретарь СНГ Сергей Лебедев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, над соглашением работали год. Различные спикеры, эксперты, представители СНГ обсуждали развитие свободной торговли долгое время.