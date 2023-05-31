В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами

В регионе действует штормовое предупреждение

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами. Обильные осадки прогнозируют в регионе в первые дни лета.

– В связи с прохождением фронтальных разделов циклона в Краснодарском крае вновь было продлено штормовое предупреждение с 31 мая по 2 июня. В течение суток 1 и 2 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей и гостей региона в том числе предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках. В зоне риска подтоплений находятся Лабинский, Мостовский, Курганинский и Отрадненский районы.