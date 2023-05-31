Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 7:38

В Красноармейском районе Кубани ввели режим ЧС на месте просевшего моста

Движение по мосту закрыто
Светлана ОВДЕЙ
Движение закрыто Фото: t.me/krasnoarm_admin

Движение закрыто Фото: t.me/krasnoarm_admin

В Красноармейском районе Кубани ввели режим ЧС на месте просевшего моста. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

– На участке Полтавская – Чебургольская – Гривенская (11 км+834) произошла осадка опор и разрушение плит пролетного строения моста через магистральный канал. В границах объекта введен режим ЧС, – говорится в сообщении.

Уточняется, что движение по просевшему мосту закрыто. Водителям предлагают альтернативный объезд по грунтовой дороге.

Предварительно, ремонт на участке автодороги Полтавская – Чебургольская – Гривенская займет около полугода.