Движение закрыто Фото: t.me/krasnoarm_admin

В Красноармейском районе Кубани ввели режим ЧС на месте просевшего моста. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

– На участке Полтавская – Чебургольская – Гривенская (11 км+834) произошла осадка опор и разрушение плит пролетного строения моста через магистральный канал. В границах объекта введен режим ЧС, – говорится в сообщении.

Уточняется, что движение по просевшему мосту закрыто. Водителям предлагают альтернативный объезд по грунтовой дороге.

Предварительно, ремонт на участке автодороги Полтавская – Чебургольская – Гривенская займет около полугода.