Роскадастр Краснодарского края

В Роскадастре Кубани рассказали о том, что нужно знать при постановке машино-места на кадастровый учет. Специалисты выделили преимущества, которые освободят владельцев от проблем с поиском расположения авто.

Под машино-местом понимается часть этажа здания или сооружения, которая предназначена для для размещения транспорта. Отмечается, что такая площадь может быть частично ограничена стеной или быть открытой площадкой с разметкой на полу. При этом располагаться они могут только в специализированных паркингах, на многоуровневых парковках, в подземных паркингах многоэтажек и нежилых зданий.

Как отмечают эксперты, официально зарегистрированное машино-место освобождает владельца и от поиска места для расположения авто, и закрывает вопрос о правомерности использования такого машино-места.

При этом стоит отличать машино-место и парковочное место. Последнее находится на открытой местности на территории заасфальтированных или бетонных площадок вне зданий или сооружений и не подлежит постановке на кадастровый учет. Границы машино-места должны быть обозначены или закреплены лицом, которое строит или использует здание, сооружение, либо правообладателем машино-места.

Сейчас в законодательстве установлены минимально допустимые размеры машино-места. Они составляют 5,3 x 2,5 метра. Отмечается, что максимально допустимые размеры не ограничиваются. Это позволяет использовать машино-место для крупногабаритного транспорта.

При регистрации права на машино-место нужно проверить его постановку на кадастровом учете. В том случае, если кадастровый номер присвоен, необходимо подать заявление в Росреестр о регистрации права. Для этого предоставляется правоустанавливающий документ на машино-место.

– При отсутствии сведений о машино-месте в ЕГРН следует обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана и установления границы машино-места. Далее нужно подать заявление о регистрации и кадастровом учете, – отметила замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по краю Зарема Кадошникова.

Заявления принимают на официальном сайте Росреестра или в офисах МФЦ.

Полная информация о кадастровом инженере размещена сайте Росреестра в разделе «Открытая служба». На портале представлены его данные о номере квалификационного аттестата и саморегулируемой организации, в котором он состоит.