В сумке лежали вещи Фото из архива КП

В Краснодаре причиной эвакуации на Сенном рынке стала подозрительная сумка. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Подозрительный предмет заметили сотрудники и посетители рынка. Всех находившихся на территории оперативно эвакуировали для обследования найденной сумки. При проверке оказалось, что она не опасна для окружающих.

– В ручной клади находились личные вещи. В настоящее время устанавливается владелец сумки, – сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре ввели локальный режим ЧС из-за взрывоопасного предмета у ЖК «Самолет». Как оказалось, во время строительных работ рабочие обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд уничтожили на полигоне.