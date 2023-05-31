Открытые реанимационные системы для новорожденных Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Мостовского района Кубани получила медоборудование по нацпроекту. В учреждение закупили открытые реанимационные системы для новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медоборудование закупили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Отмечается, что системы позволяют выхаживать новорожденных в течение долго времени. Встроенные мониторы и датчики выдают оперативную информацию о состоянии здоровья малыша. Врачи могут отслеживать малейшие изменения в организме ребенка.

– Они необходимы для детей с низкой массой тела. Благодаря комфортной температуре и уровню влажности ребенок быстрее восстанавливается, – отметил главврач Мостовской ЦРБ Константин Степанов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в поликлинику Новороссийска по нацпроекту привезли оборудование для измерения дыхания. Оно поможет оценить уровень поражения дыхательных путей.