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НовостиОбщество31 мая 2023 8:37

Первая летняя смена объединила в «Орленке» более трех тысяч детей

Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовала первая летняя смена, на которую приехали три тысячи участников из разных уголков России
Евгения СОРОКА
Ребята научатся управлять подводной лодкой, создадут 3D-макеты энергетических объектов и запустят самостоятельно созданную гидроп-невматическую ракету.

Ребята научатся управлять подводной лодкой, создадут 3D-макеты энергетических объектов и запустят самостоятельно созданную гидроп-невматическую ракету.

Участниками шестой смены года в «Орленке» станут более 3000 ребят из всех регионов страны, в том числе новых территорий. В течение трех недель в центре будет реализовано десять тематических программ разной направленности - от краеведения и правозащитной деятельности до исследования подводного мира и ракетостроения.

- Первая летняя смена в «Орленке» - это калейдоскоп самых разных программ и проектов, многие из которых реализуются совместно с партнерами. В их числе МИА «Россия сегодня», ПАО Россети, госкорпорация «Роскосмос», Центр подводных исследований Русского географического общества и многие другие. Уверен, что в этом круговороте программ каждый ребенок сможет раскрыть свои способности, пополнить багаж знаний и умений, обрести наставников и надежных друзей, - прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

100 талантливых ребят съедутся на смену «Океанавтика». Школьники пройдут курс по пяти направлениям: «Акванавты», «Гидронавты», «Спасатели», «Хранители», «Изобретатели». В рамках программы они освоят технику и методику ведения исследовательских работ, научатся реставрировать артефакты, поднятые с глубины, изучат принципы пилотирования обитаемых и необитаемых аппаратов. Занятия проведут практикующие специалисты Центра подводных исследований Русского Географического общества.

На смену «Вместе ярче» приедут дети, увлеченные физикой, математикой, занимающиеся разработкой проектов по отраслям топливно-энергетического комплекса. Они посетят лекции и мастер-классы профильных специалистов, проведут опыты на получение энергии из привычных предметов и создадут 3D-макеты энергитических объектов, которые позволят экономить энергетический ресурс дома и в школе. Смена направлена на развитие интереса ребят к инженерно-техническим специальностям, современным экологичным и ресурсосберегающим технологиям, осознание важности личного участия в сохранении природы.

Орлят, которые интересуются правоведением, объединит культурно-образовательный проект «Юные правозащитники». Ребята расширят свои знания, пройдут курс огневой, строевой, физической и туристской подготовки, приобретут навыки оказания первой помощи пострадавшему. Главным событием смены станет в двухдневных поход к мемориальному комплексу Поднависла Горячеключевского района.

Тематическая программа «Ключ на старт! Космос для детей» даст возможность ребятам поработать в профильных лабораториях «Роскосмоса». На занятиях подростки изучат технологии запуска гидропневматических ракет и самостоятельно произведут пуск созданного изделия.

Кроме того, орлята станут участниками событий Дня экологии «Чистая планета» и попробуют свои силы в кулинарии в рамках фестиваля – конкурсе «Национальная кухня России».

Знаковыми событиями смены станут мероприятия Дня России, который пройдет под девизом «Познаем Россию ВМЕСТЕ!».

- Я первый раз в "Орленке". И для меня это большая неожиданность. В поезде мы успели познакомиться с ребятами. Они все такие заряженные и яркие. Думаю, нам будет очень весело, я уже в предвкушении невероятных эмоций! – рассказала Марина Филатова из Арзамаса.

Первая летняя смена в «Орленке» продлится с 30 мая по 19 июня 2023 года.