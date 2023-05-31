Первая летняя смена объединила в «Орленке» более трех тысяч детей

Ребята научатся управлять подводной лодкой, создадут 3D-макеты энергетических объектов и запустят самостоятельно созданную гидроп-невматическую ракету.

Участниками шестой смены года в «Орленке» станут более 3000 ребят из всех регионов страны, в том числе новых территорий. В течение трех недель в центре будет реализовано десять тематических программ разной направленности - от краеведения и правозащитной деятельности до исследования подводного мира и ракетостроения.

- Первая летняя смена в «Орленке» - это калейдоскоп самых разных программ и проектов, многие из которых реализуются совместно с партнерами. В их числе МИА «Россия сегодня», ПАО Россети, госкорпорация «Роскосмос», Центр подводных исследований Русского географического общества и многие другие. Уверен, что в этом круговороте программ каждый ребенок сможет раскрыть свои способности, пополнить багаж знаний и умений, обрести наставников и надежных друзей, - прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

100 талантливых ребят съедутся на смену «Океанавтика». Школьники пройдут курс по пяти направлениям: «Акванавты», «Гидронавты», «Спасатели», «Хранители», «Изобретатели». В рамках программы они освоят технику и методику ведения исследовательских работ, научатся реставрировать артефакты, поднятые с глубины, изучат принципы пилотирования обитаемых и необитаемых аппаратов. Занятия проведут практикующие специалисты Центра подводных исследований Русского Географического общества.

На смену «Вместе ярче» приедут дети, увлеченные физикой, математикой, занимающиеся разработкой проектов по отраслям топливно-энергетического комплекса. Они посетят лекции и мастер-классы профильных специалистов, проведут опыты на получение энергии из привычных предметов и создадут 3D-макеты энергитических объектов, которые позволят экономить энергетический ресурс дома и в школе. Смена направлена на развитие интереса ребят к инженерно-техническим специальностям, современным экологичным и ресурсосберегающим технологиям, осознание важности личного участия в сохранении природы.

Орлят, которые интересуются правоведением, объединит культурно-образовательный проект «Юные правозащитники». Ребята расширят свои знания, пройдут курс огневой, строевой, физической и туристской подготовки, приобретут навыки оказания первой помощи пострадавшему. Главным событием смены станет в двухдневных поход к мемориальному комплексу Поднависла Горячеключевского района.

Тематическая программа «Ключ на старт! Космос для детей» даст возможность ребятам поработать в профильных лабораториях «Роскосмоса». На занятиях подростки изучат технологии запуска гидропневматических ракет и самостоятельно произведут пуск созданного изделия.

Кроме того, орлята станут участниками событий Дня экологии «Чистая планета» и попробуют свои силы в кулинарии в рамках фестиваля – конкурсе «Национальная кухня России».

Знаковыми событиями смены станут мероприятия Дня России, который пройдет под девизом «Познаем Россию ВМЕСТЕ!».

- Я первый раз в "Орленке". И для меня это большая неожиданность. В поезде мы успели познакомиться с ребятами. Они все такие заряженные и яркие. Думаю, нам будет очень весело, я уже в предвкушении невероятных эмоций! – рассказала Марина Филатова из Арзамаса.

Первая летняя смена в «Орленке» продлится с 30 мая по 19 июня 2023 года.