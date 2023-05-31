Более 300 вакансий представят на ярмарке «Ты нужен Кубани!» Фото: Олег УКЛАДОВ

На ярмарке «Ты нужен Кубани!» представят более 300 вакансий. Мероприятие пройдет 2 июня с 10:00 до 14:00. Оно состоится в кадровых центрах по улице имени Петра Метальникова, 42 и улице 1-я Заречная, 17.

- Мы впервые проводим ярмарку для несовершеннолетних и педагогов. Так одновременно мы решим вопросы трудоустройства подростков на время каникул и поможем общеобразовательным муниципальным учреждениям закрыть потребность в кадрах, - сообщил руководитель Центра занятости Краснодара Александр Костанов.

Уточняется, что на ярмарке о работе в организациях и муниципальных учреждениях расскажут более 40 работодателей Краснодара.