Семьи участников СВО в Сочи получат по 50 тысяч рублей на каждого ребенка

В рамках летней оздоровительной кампании школьникам из семей мобилизованных и добровольцев также предоставляется отдых в лагерях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи семьям участников спецоперации выплатят по 50 тысяч рублей на каждого ребенка ко Дню защиты детей. Данное поручение дал мэр города Алексей Копайгородский.

- Выплаты к 1 июня получит каждая семья участника специальной военной операции из нашего города. С близкими находимся на постоянной связи, чтобы оперативно решать все возникающие трудности, – подтвердил информацию Алексей Копайгородский.

К слову, на курорте продолжает действовать 11 мер поддержки близким мобилизованных и добровольцев. Дети бойцов могут бесплатно пользоваться проездом в общественном транспорте, получаются питание в учебных заведениях. Также администрация за каждого ребенка платит за посещение детсада.

- В рамках летней оздоровительной кампании школьникам из семей мобилизованных и добровольцев также предоставляется отдых в лагерях, - добавили в пресс-службе администрации Сочи.

Для справки

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