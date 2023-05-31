Очевидцы рассказали об обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону

Следователи возбудили уголовное дело Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону днем 30 мая обрушилась трибуна на Гребном канале. На месте находились взрослые и дети. В этот день здесь проходил детский футбольный матч. Однако около 16:25 конструкция, на которой находились зрители, рухнула.

В результате происшествия одна женщина погибла. Еще 26 человек, в том числе 15 детей, пострадали. Предварительно, трибуну перевернуло из-за шквалистого ветра. В городе в настоящее время действует штормовое предупреждение.

Очевидцы рассказали об обрушении конструкции во время матча.

– Начался сильный дождь, матч прекратили, и дети зашли под навес на эту трибуну. Буквально за пять минут пошел дождь, разыгрался сильнейший ветер, – рассказала «КП» - Ростов-на-Дону» мама одного из школьников. – И это буквально за пять секунд все случилось. Так все крутилось-вертелось и все.

По словам женщины, они стояли на последнем ряду и пытались укрыться от дождя. Конструкция упала два раза – сначала рухнула крыша, а потом трибуну повалило на бок.

– Все в одно место падали. Моментально. Очень быстро было, никто даже не мог предположить, что так случится. Сначала детям даже показалось весело, что пошел сильный дождь. А потом все перекрутилось. Крики: «Помогите!» – добавила женщина.

На одной трибуне, по ее словам, находились ростовские футболисты, а на другой — из Батайска:

— Я боковым зрением увидела, что сначала их трибуна полетела, но людей я там не видела — она была пустая. А потом уже и наша. И потом батайские дети как-то оказались под нашей крышей. Хорошо, что много пап было, и то еле-еле подняли. У одного мужчины была сильная травма, он не двигался. Дети кричали, плакали, – рассказала в подробностях женщина.

Дежурившие медики начали экстренно оказывать помощь пострадавши и везти их в больницу. На место ЧП прибыли еще несколько скорых.

Пострадавших, которые сейчас находятся в больнице, посетил глава Ростовской области Василий Голубев.

– Приехал в 20-ю горбольницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей - всего 13 ребят, здесь же находятся еще двое взрослых. Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы, – сообщил Василий Голубев в своем telegram-канале.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.