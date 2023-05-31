Трое кубанских школьников победили в конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы»

Победителям вручили дипломы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Трое кубанских школьников победили во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Около 2,4 тысячи участников заключительного этапа проходили два трека. Они выполняли задания от партнеров конкурса и проходили индивидуальные собеседования с экспертами.

Лучшие результаты показали Андрей Пустовит из Краснодара в направлении «Передовые производственные технологии», Александр Филиппов из Геленджика в «Современной энергетике» и Степан Муравьев из Сириуса в категории «Умный город и безопасность».

Шесть участников, представлявших край, стали призерами. В номинации «Агропромышленные и биотехнологии» успешно выступили Роман Зубарев из Сириуса и Антон Иванько из Краснодара, номинации «Освоении Арктики и Мирового океана» Анастасия Савенко из краевого центра. А в категории «Передовые производственные технологии» призовые места заняли Артем Тюрин из Тимашевского района, Михаил Коринец и Иоанн Кахниашвили из Сириуса.

– Информация о наших ребятах включена в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. Они также приглашены на научно-технологическую образовательную программу «Большие вызовы». Она пройдет в июле в Сириусе, – сообщила вице-губернатор Анна Минькова. – Поздравляю ребят с победой, желаю им успехов и новых достижений!