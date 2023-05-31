«Вафельную» разметку нанесут 1 июня Фото: Олег ЗОЛОТО
В Краснодаре на двух участках улиц 1 июня нанесут «вафельную» разметку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Линии, в частности, нанесут на пересечении улиц Ставропольской и Кубанской.
Изменение разметки на пересечении улиц Ставропольской и Кубанской Фото: krd.ru
«Вафельная» разметка также появится на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Сормовской.
Изменение разметки на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Сормовской Фото: krd.ru
Решение нанести разметку приняла комиссия безопасности дорожного движения.
– По мнению специалистов департамента транспорта и дорожного хозяйства, изменения помогут увеличить пропускную способность на участках и предотвратить нарушения правил дорожного движения, – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре участок Симферопольской стал односторонним. Движение изменили временно в связи с реконструкцией улицы.