«Вафельную» разметку нанесут 1 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре на двух участках улиц 1 июня нанесут «вафельную» разметку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Линии, в частности, нанесут на пересечении улиц Ставропольской и Кубанской.

Изменение разметки на пересечении улиц Ставропольской и Кубанской Фото: krd.ru

«Вафельная» разметка также появится на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Сормовской.

Изменение разметки на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Сормовской Фото: krd.ru

Решение нанести разметку приняла комиссия безопасности дорожного движения.

– По мнению специалистов департамента транспорта и дорожного хозяйства, изменения помогут увеличить пропускную способность на участках и предотвратить нарушения правил дорожного движения, – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре участок Симферопольской стал односторонним. Движение изменили временно в связи с реконструкцией улицы.