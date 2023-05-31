В Анапе летом будут работать шесть морских экскурсий.
Фото: Мария ЧАЛАЯ
В Анапе летом можно посетить шесть морских прогулок. Услуги предоставляет Морской вокзал курорта.
- В Анапе работает самый большой двухпалубный теплоход «Горгипия». В часовую поездку входит обзорная экскурсия, развлекательная программа, анимация. Такж можно прокатиться на уникальном катере с панорамным, прозрачным дном, - сообщили пресс-службе мэрии Анапы.
Уточняется, что на курорте работает катер «Рио», морское путешествие до полуострова Большой Утриш, морская рыбалка со снастями и морская шоу-программа с ведущим и дискотекой.