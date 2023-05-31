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НовостиКарта Кубани31 мая 2023 10:00

В Анапе летом можно посетить шесть морских прогулок

Экскурсии работают до 22:00
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе летом будут работать шесть морских экскурсий.

В Анапе летом будут работать шесть морских экскурсий.

Фото: Мария ЧАЛАЯ

В Анапе летом можно посетить шесть морских прогулок. Услуги предоставляет Морской вокзал курорта.

- В Анапе работает самый большой двухпалубный теплоход «Горгипия». В часовую поездку входит обзорная экскурсия, развлекательная программа, анимация. Такж можно прокатиться на уникальном катере с панорамным, прозрачным дном, - сообщили пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что на курорте работает катер «Рио», морское путешествие до полуострова Большой Утриш, морская рыбалка со снастями и морская шоу-программа с ведущим и дискотекой.