Владимир Путин и Мурат Кумпилов Фото: t.me/adygheya_gov

Владимир Путин наградил главу Адыгеи Мурата Кумпилова орденом «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Церемония вручения высших государственных наград прошла в Кремле. Глава республики получил орден указом Президента РФ за большой вклад в социально-экономическое развитие Адыгеи

– Мурат Кумпилов поблагодарил Владимира Путина за высокую оценку его труда, которая по праву относится ко всем, кто трудится во благо родной республики, – отметили в пресс-службе правительства Адыгеи. – Глава Адыгея заверил, что продолжит делать все, чтобы повысить качество жизни людей, чтобы Адыгея усиливала свой потенциал, увеличивала свой вклад в укрепление Великой державы – России.