Фестиваль парусного спорта и яхтенного туризма прошел в Сочи

В парусной регате участвовали 48 взрослых спортсменов-любителей и 50 профессионалов.

В Сочи прошел фестиваль парусного спорта и яхтенного туризма. Победителям и призерам соревнований вручили кубки, медали, дипломы. К слову, в парусной регате участвовали 48 взрослых спортсменов-любителей и 50 профессионалов.

- Абсолютным лидером детской регаты «Кубок Сочи Гранд Марина» стал воспитанник Центра олимпийской подготовки Михаил Петров. Он получил новый спортивный швертбот от генерального партнера фестиваля, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте фестиваль проходил в первый раз. Во время соревнований всем зрителям ведущий рассказывал о тонкостях и нюансах парусных гонок. А также были организованы различные мастер-классы.