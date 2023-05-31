Губернатор Кубани: новые объекты транспортной инфраструктуры в регионе строят с опережением сроков

Строительство и реконструкцию трасс проводят с опережением сроков Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае крупные дорожные проекты реализуют с опережением сроков. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Так, Дальний Западный обход заасфальтировали на 95%. На четырехполосной трассе учли четыре моста и 16 путепроводов. А расчетная скорость движения составит 120 км/ч.

Кроме того, продолжается реконструкция трассы М-4 в Геленджике. Специалисты увеличили пропускную способность. На въезде в Кабардинку открыто рабочее движение по новой транспортной развязке. Отмечается, что это позволило убрать левый поворот на М-4 Дон и светофор, перед которым скапливались пробки. В том числе открыты съезды транспортных развязок в районе Голубой бухты и кольца на улице Луначарского, вблизи Марьиной Рощи.

Работы завершают и на новом Яблоновском мосту. Его строят с опережением сроков по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

– При поддержке федерального центра развиваем альтернативные транзитные маршруты. На полгода раньше запустим Дальний Западный обход Краснодара. Это позволит перенаправить транспортные потоки к Крымскому мосту. Практически завершены работы на трассе М-4 «Дон» около Геленджика, – отметил Вениамин Кондратьев. – В высокой степени готовности новый Яблоновский мост. Здесь уже идет монтаж элементов освещения, укладывают асфальт.

Всего в Краснодарском крае в 2023 году построят и отремонтируют 480 км дорог. В том числе 100 км трасс возведут и реконструируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».