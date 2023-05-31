В Белореченском районе водитель фуры сбил 39-летнего пешехода

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель фуры сбил 39-летнего пешехода. Авария произошла вечером 30 мая на трассе «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» в Белореченском районе.

– По предварительным данным, 39-летний мужчина, управляя большегрузным автомобилем Scania с полуприцепом, совершил наезд на 39-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода, на верхней одежде которого отсутствовали светоотражающие элементы, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадавшего пешехода с травмами госпитализировали. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи 24-летняя девушка на иномарке сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.