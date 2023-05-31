В Сочи откроют 20 новых детских площадок 1 июня

В Сочи появится первая в России научная детская площадка.

В Сочи активно готовятся ко Дню защиты детей. Так, 1 июня на курорте откроют 20 новых площадок в разных районах. В Сочи появится первая в России научная детская площадка. Ее построили на Цветном Бульваре.

- В Центральном районе торжественно откроются игровые комплексы в Комсомольском сквере и на улице Инжирной. В Адлерском праздничное мероприятие пройдет на новой площадке в селе Каштаны, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Лазаревском районе курорте построили игровую зону на улице Калараша. А в Хостинском обустроили детскую площадку и стадион на улице Ясногорской.