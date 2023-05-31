Готовность номер один: «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ-2023

Фото предоставлено Южный пресс-центр «Ростелекома»

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2023) и проверил ее работоспособность, Основной период сдачи ЕГЭ начался 26 мая. До 1 июля государственная итоговая аттестация пройдет в 85 субъектах Российской Федерации и 112 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 60 странах мира. Для наблюдения за основным периодом ЕГЭ-2023 в каждом помещении установлено не менее двух IP-камер. Всего в 6,1 тыс. ППЭ сотрудники компании смонтировали 132,5 тыс. устройств. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%.

Все цифровые устройства, задействованные в проекте, обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук. Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы. В тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ. Камеры видеонаблюдения установлены в том числе в РЦОИ, где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тыс. пользователей. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере.

Все видеозаписи ЕГЭ хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в течение разного времени в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 1 марта 2024 года.

Контролировать итоговую аттестацию и выявлять нарушения на экзаменах будут около 15 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также нейронная сеть. Искусственный интеллект с технологией анализа поведения настроен на ежедневный анализ онлайн-видеопотока из 230 аудиторий и архивного видео из тысячи аудиторий в офлайне. При обнаружении подозрительного поведения участника на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит нарушение, и запись поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.

В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

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