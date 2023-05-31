Присоединиться к акции могут все желающие Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ежегодная всекубанская акция «Читаем Пушкина» пройдет в крае 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мероприятие состоится в Пушкинский день России и День русского языка. В учреждениях культуры Кубани проведут тематические книжные выставки, прозвучат стихотворения, прозаические произведения и музыкальные композиции по мотивам творчества Александра Пушкина.

Тематические мероприятия организуют и на Пушкинской площади Краснодара. Она станет главной площадкой акции.

– С 10:00 до 15:00 у памятника поэту литературно-музыкальные программы представят четыре государственные библиотеки, – рассказали в пресс-службе администрации края. – Продекламировать любимые произведения поэта и писателя приглашают жителей и гостей города.

Всекубанская акция «Читаем Пушкина» проходит в крае с 2017 года. К ней присоединяются школьники, студенты, работники учреждений культуры и все желающие.