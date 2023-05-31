Полицейские Анапы задержали подозреваемую в мошенничестве.Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе задержали 53-летнюю спекулянтку барахлом. Женщина подходила к людям возле торговых центров и предлагала купить постельное белье, наборы посуды и другие товары по сильно завышенным ценам.

- Женщина использовала методы психологического воздействия. Жертвы отдавали ей деньги и имеющиеся ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Анапе.

Уточняется, что задержанная женщина оказалась жительницей Усть-Лабинска. В отделе полиции она созналась в содеянном. Часть украденных денег и украшений удалось вернуть пострадавшим.

на данный момент женщине грозит тюрьма на срок до пяти лет.