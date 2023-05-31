Новый виноградный питомник открыли под Новороссийском Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани посетил новый в крае виноградный питомник. Его открыл под Новороссийском производитель винодельческой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В новом питомнике ежегодно планируют получать более одного млн саженцев. Здесь выращивают классические сорта – Каберне Совиньон, Шардоне, Мерло, Пино Блан, Грюнер и другие.

В прививочном комплексе оборудованы пять холодильных камер для хранения черенков и саженцев, объемная камера стратификации с искусственным микроклиматом с определенной температурой и влажностью, а также производственное помещение для прививки лозы. Отмечается, что мощность виноградного питомника позволяет делать до двух млн прививок ежегодно.

В 2023 году в питомнике сделали один млн прививок, высадили черенки в грунт. В нем они пробудут до осени, после чего саженцы отправят на продажу.

– Здесь используют самые современные технологии выращивания саженцев, причем местных сортов, – отметил Вениамин Кондратьев. – Новые виноградники все больше закладываются отечественным посадочным материалом. Сегодня его доля 65%, и есть все предпосылки для дальнейшего увеличения.

По словам главы региона, активное развитие хозяйства полного цикла – от лозы до готового продукта – позволит сделать отрасли виноградарства и виноделия в крае сильнее и конкурентоспособнее.