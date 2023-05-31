В Шахтерске прошел первый круглый стол с участием некоммерческих организаций Донбасса и Краснодарского края

В Шахтерске прошел первый круглый стол с участием некоммерческих организаций Донбасса и Краснодарского края. В администрации горда обсудили вопросы сотрудничества и провели обучающий семинар по основам социального проектирования, участия НКО ДНР в грантовых программах и конкурсах.

В состав делегации Кубани вошли представители Совета при губернаторе по развитию гражданского общества, Совета по правам человека, Общественной палаты Кубани, регионального Центра развития гражданского общества, Ассоциации ТОС «Регион-23», Союза православных женщин, Совета ветеранов Кубани, Союза транспортников Кубани, Ассоциации русских дизайнеров, Екатеринодарской духовной семинарии Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви и Общественного движения «От всего сердца».

Делегация из Краснодарского края провела мастер-класс по методике заполнения грантовых заявок в федеральные и региональные конкурсы, поделилась успешными реализованными кейсами социальных грантовых проектов. Кроме того, участники рассказали о нюансах регистрации НКО в Министерстве юстиции РФ и их региональных подразделениях, обсудили формы и методы развития территориального общественного самоуправления, привлечение средств, эффективные и прозрачные расходы на благоустройство территорий и рассмотрели привлечение соцпредпринимателей к благотворительным проектам.

Мероприятие организовал гендиректор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района, народный дипломат Илья Шакалов.

– Эта знаковая встреча дает старт совместной методической и организационной работе, где НКО Кубани выступят наставниками общественных объединений ДНР. В завершении мероприятия советник Губернатора Краснодарского края Андрей Зайцев предложил главе администрации Шахтерска Александру Шатову подписать соглашение о взаимодействии, кроме того, накануне, было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом ветеранов Кубани и Донбасса, – отметил Илья Шакалов.

Кубанская делегация передала гуманитарную помощь. Более чем для тысячи детей и взрослых привезли продукты, одежду, школьные принадлежности и матрасы для пунктов временного размещения.