Мужчине предъявлено обвинение Фото: кадр из видео

В Сочи предъявили обвинение приезжему, напавшему с ножом на 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло днем 25 мая на улице Просвещения. 32-летний обвиняемый подошел к 16-летнему прохожему и ударил его ножом в спину. Пострадавший подросток смогу увернуться и убежать. Ему вовремя оказали медицинскую помощь.

– Первоначально в полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ, которое по инициативе СКР по краю было передано для дальнейшего расследования в региональное управление СК России. Действия злоумышленника следователями ведомства квалифицированы по более тяжкой статье, он задержан, – уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовное дело продолжается. Уточняется, что следователи также проверят легальность пребывания обвиняемого в России.