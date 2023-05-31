Детский лагерь «Зори Анапы» обновил пляж в рамках нацпроект

Детский лагерь «Зори Анапы» обновил пляж. Фото: t.me/kurortanapa

Детский лагерь «Зори Анапы» обновил пляж. Для этого выделили более 2,3 миллионов рублей субсидий в рамках нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

- Благоустроенная зона теперь включает в себя медицинский и спасательный пост со всем необходимым оборудованием, детскую спортплощадку, шезлонги, переодевалки. Также лавочки, аэрарий, летний душ, фонтанчики с питьевой водой, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что деньги выделили при господдержке министерства курортов Краснодарского края, с целью частичной компенсации финансовых затрат.