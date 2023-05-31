Банк Уралсиб стал партнером детского инклюзивного праздника «Город Дружбы» в Краснодаре

27 мая в Краснодаре состоялся детский инклюзивный праздник «Город Дружбы», организованный краснодарской краевой общественной организацией Центр поддержки семей, а партнером мероприятия выступил Банк Уралсиб.

В Чистяковской роще гостей праздника встречали аниматоры, ростовые куклы и цирковые артисты. В парке были организованы несколько тематических зон: картинная галлерея, выставка изделий ручной работы, а также зоня для мастер-классов. На празднике выступили творческие коллективы и дети с особенностями развития.

«Банк Уралсиб традиционно принимает активное участие в социальных проектах, организованных администрациями города Краснодар и Краснодарского края. Мы стремимся поддерживать направления, которые важны для современного, социально развитого общества. И детям и взрослым гостям подобные праздники приносят незабываемые эмоции, и мы рады возможности внести свою лепту в их организацию», — отметила директор по розничному бизнесу Макрорегиона Юг Банка Уралсиб Ирина Зуй.

В 2022 году проект Банка Уралсиб «Реализация людей с особенностями здоровья в профессии» занял первое место в номинации «Лучший социальный проект» ХVI Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS. Он посвящен вопросам творческой и профессиональной реализации людей с особенностями здоровья. Проект стартовал полтора года назад, и теперь, вопреки устоявшейся официальной терминологии, героев проекта в банке называют «людьми с безграничными возможностями» – потому что не понаслышке знают об их силе духа, воле к победе и огромном желании идти навстречу своей мечте, невзирая на любые препятствия.

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