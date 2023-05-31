Беспилотник «Оса» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Беспилотник кубанской IT-компании признан лучшим в России. Модель БПЛА представили на всероссийском конкурсе передовых методик производства и эксплуатации малых беспилотных воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Беспилотники на конкурсе представили 18 отечественных производителей. Команды представили тактико-технические характеристики летательных аппаратов и возможности собственных производств. Беспилотники проверили на управляемость и дальность полета на специализированном полигоне.

Команда из Краснодарского края представила новый беспилотник «Оса». Аппарат может фиксировать нарушение правил ПДД, использоваться в сельском хозяйстве, геодезических изысканиях. Над моделью БПЛА работали в течение полугода. В настоящее время компания запускает серийное производство.

Кроме презентации беспилотников, на конкурсе организовали мастер-классы по применению аппаратов. Лучшие модели представили потенциальным заказчикам.

– Краснодарский край сегодня участвует в формировании новых сегментов российского ИТ-рынка. И развитие серийного производства новейших беспилотников – одно из направлений, где у нас есть конкурентное преимущество, – отметил руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Отмечается, что выпуск образцов, признанных лучшими, в рамках конкурса увеличат. А для производителей-номинантов создадут меры поддержки.