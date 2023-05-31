Cбер на «Курорты России-2023» рассказал о трендах роста туризма в России

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Сбербанк выступил генеральным партнёром форума-выставки «Курорты России», которая прошла 24-25 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" Ставропольского края. Здесь представители органов власти, бизнеса и общественных организаций обсудили тренды и перспективы роста индустрии, планы по совместным проектам и расширению инвестиционной привлекательности отраслевого бизнеса, а также новые возможности для комфортного отдыха в России.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Туризм и индустрия гостеприимства – одно из ключевых направлений работы Юго-Западного банка, так как каждый 5-й рубль в стране туристы тратят в наших регионах обслуживания. Традиционно очень востребовано Черноморское побережье, но всё активнее выбирают Дагестан, Адыгею, Северную Осетию и курорты Кавказских Минеральных Вод. Причем, всё чаще это не только двухнедельные летние семейные отпуска, но и деловые поездки, и туры выходного дня. С 2020 года мы сформировали команду для помощи бизнесу, региональным властям и гостям Юга России и Северного Кавказа в комплексном развитии этой отрасли. Только в рамках программы господдержки по 141-пп мы уже профинансировали 9 отельных комплексов общей стоимостью 29 млрд рублей. Безусловно, планируем кратно увеличить число, стоимость и географию проектов в отрасли, что существенно отразится на качественно новых возможностях для отдыха и оздоровления. Так, первый построенный на Юге России при нашей финансовой поддержке отель «Город Мира» в Анапе уже запущен и пользуется высоким спросом как у жителей Краснодарского края, так и у гостей из других регионов России. Уверена, что в ближайшее время таких примеров будет всё больше. В том числе – и по итогам рабочих встреч и подписаний соглашений на «Курорты России».

Насыщенная программа Сбера на мероприятии включала деловой бизнес-завтрак с ключевыми представителями туристической отрасли и индустрии гостеприимства, подписание инвестсоглашений, выступления экспертов банка на пленарной и панельной сессиях, а также серию деловых встреч с крупнейшими инвесторами.

Константин Марков, отраслевой лидер туризма Сбера:

«Отрасль туризма в России - это более 200 тысяч компаний и 50 видов экономической деятельности. Но в структуре ВВП она занимает пока около 4%. И здесь мы видим потенциал роста, т.к. всё чаще россияне путешествуют внутри страны. Например, в прошлом году 54% клиентов Сбера совершили поездки по России. Юг России и Северный Кавказ остаются нашей опорной территорией в тестировании теорий и гипотез и имеют самую богатую экспертизу проектов в отрасли. В том числе – это и большая совместная работа с Правительствами регионов и муниципалитетами по развитию транспортной доступности, гостиничного фонда и сервиса индустрии гостеприимства».

Сегодня бизнесу доступны отраслевая аналитика Сбера с использованием Big Data, комплексное бизнес-планирование, консалтинг и анализ рынка, цифровизация, интерактивные решения SberDevices и многое другое. Также Сбер уже внедрил десятки сервисов и решений для туристов: от безналичной оплаты товаров и услуг до партнёрского сервиса выгодного бронирования мест размещения, региональных аудиогидов и повышенного кэшбэка СберСпасибо за траты в поездках.

Программа форума-выставки «Курорты России - 2023» состояла из пленарных блоков, выстроенных по разделам в интересах участников: для Правительства и муниципалитетов курортных регионов и городов, инвестиционных и строительных компаний, туроператоров, санаториев, отелей, главных инженеров и технических специалистов. Выставочная часть была представлена цифровыми, инженерными, проектными и строительными решениями для оснащения отелей и курортных зон.