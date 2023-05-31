Пять детских поликлиник строят на Кубани по нацпроекту

В 2023 году на Кубани построят шесть детских поликлиник Фото: пресс-служба администрации региона

Пять детских поликлиник строят на Кубани. Учреждения возводят в Староминском, Павловском, Красноармейском, Кавказском и Кущевском районах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Медучреждение строят по нацпроекту «Здравоохранение». Отмечается, что каждая поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену.

В настоящее время строители обустраивают фундаменты и цокольные этажи.

– Сейчас из-за нехватки площадей детского поликлинического отделения у нас возникают проблемы с организацией полноценного приема и проведения качественной диагностики маленьких пациентов, – отметил главврач Павловской ЦРБ Игорь Борисов. – Поэтому новая трехэтажная поликлиника станет настоящим спасением.

Всего на Кубани в 2023 году появится шесть новых детских поликлиник. Уточняется, что в Краснодаре строительство медучреждения профинансируют краевыми средствами.