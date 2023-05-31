На Кубани направят 1,2 млрд рублей на поддержку виноградарства и виноделия Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани направят 1,2 млрд рублей на поддержку виноградарства и виноделия. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на профильном совещании в Новороссийске.

В настоящее время в регионе насчитывается около 30 тысяч га виноградников, в резерве находится 49 тысяч га. Для их освоения увеличивают производство адаптированных к почве и климату саженцев.

С 2017 года на Кубани появилось пять новых питомников. Их открытие позволило довести выращивание саженцев до 4,2 млн ежегодно. Виноградники закладывают, используя отечественный посадочный материал, – его доля превышает 65%.

В 2022 году в регионе собрали 283 тысячи тонн винограда.

– Это хороший урожай, который нужно конвертировать в прибыль, используя возможности российского рынка, и здесь важна поддержка государства, – отметил Вениамин Кондратьев. – Мы стремимся увеличивать производство посадочного материала, расширять коллекцию сортов и осваивать новые территории. Ежегодно закладываем более 2 тысяч виноградников, компенсируем на эти цели до 40% затрат.

На совещании обсудили и новые инициативы. Так, финансирование питомников идет совместно с закладкой виноградников, а средства предоставляют в порядке общей очередности.

– Необходимо разделить два этих направления, а также расширить перечень субсидируемого оборудования. Регион уже направил соответствующий запрос в Минсельхоз России, в ближайшее время передаст инициативу в Росстандарт, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.