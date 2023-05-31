Строители и спасатели завершат демонтаж в ближайшие дни Фото: krd.ru

В пострадавшей многоэтажке на Клинической в Краснодаре демонтируют крышу. Ранее приостановленные из-за погоды работы возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе краевого центра.

В настоящее время строители и спасатели разбирают поврежденные стены, плиты перекрытия и участки кровли. Демонтировать крышу планируют в ближайшие дни. После этого специалисты начнут подготовку к восстановительным работам.

Напомним, хлопок бытового газа на пятом этаже дома по улице Клинической, 18 произошел вечером 24 мая. Взрывной волной частично разрушило фасад здания. В результате ЧП пострадала одна женщина, которую с ожогами доставили в больницу. Позже на месте происшествия ввели локальный режим ЧС.

Во всех подъездах многоэтажки, кроме четвертого, восстановили газоснабжение. В доме также есть свет и вода. В пункте временного размещения остаются 17 человек, в том числе трое детей.

В настоящее время подготовлен первый список жильцов. Им положены компенсации в размере от 10 до 100 тысяч рублей. В ближайшее время сформируют аналогичный список. А выплачивать первые компенсации жильцам начнут уже на этой неделе.