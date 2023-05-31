Ранее боеприпасы времен войны нашли на улице Западный Обход, 57 Фото из архива КП

В Краснодаре сняли локальный режим ЧС в ЖК «Самолет». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Режим ЧС на территории ЖК «Самолет» снят. Боеприпас ликвидирован на полигоне, – уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, локальный режим ЧС на улице Западный обход, 57 ввели 26 мая. Здесь при проведении строительных работ обнаружили взрывоопасный предмет.

Как оказалось, на участке нашли боеприпас предположительно времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники уничтожили его на полигоне.

Второй снаряд времен войны нашли 29 мая. В настоящее время он ликвидирован.