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НовостиОбщество31 мая 2023 14:59

В Краснодаре сняли локальный режим ЧС в ЖК «Самолет»

Найденный ранее боеприпас времен войны уничтожили
Светлана ОВДЕЙ
Ранее боеприпасы времен войны нашли на улице Западный Обход, 57 Фото из архива КП

Ранее боеприпасы времен войны нашли на улице Западный Обход, 57 Фото из архива КП

В Краснодаре сняли локальный режим ЧС в ЖК «Самолет». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Режим ЧС на территории ЖК «Самолет» снят. Боеприпас ликвидирован на полигоне, – уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, локальный режим ЧС на улице Западный обход, 57 ввели 26 мая. Здесь при проведении строительных работ обнаружили взрывоопасный предмет.

Как оказалось, на участке нашли боеприпас предположительно времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники уничтожили его на полигоне.

Второй снаряд времен войны нашли 29 мая. В настоящее время он ликвидирован.