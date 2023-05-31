У поискового отряда «Кубанский рубеж» из Славянска-на-Кубани появился свой музей

В Славянске-на-Кубани открыли поисковый музей отряда «Кубанский рубеж». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Славянске-на-Кубани открыли поисковый музей отряда «Кубанский рубеж». В нем хранятся артефакты и реликвии, найденные поисковиками на полях сражений. Много экспонатов посвящено боям по прорыву немецкой «Голубой линии».

– Благодаря музею о деятельности поискового движения узнают еще больше жителей города и района. Также здесь откроется общественная приемная «Судьба солдата», – рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Поисковики получили юбилейные медали «80 лет освобождения Славянского района от немецко-фашистских захватчиков».