В голосовании за территории для благоустройства приняли участие более 700 тысяч жителей Кубани

Зеленые зоны благоустроят в следующем году.

Около 700 тысяч жителей Краснодарского края проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году. Голосование за дизайн-проекты завершается 31 мая. Свой выбор сделали более 700 тысяч жителей Кубани.

– Благодарен каждому жителю региона за неравнодушие к местам, где они живут. Вместе мы сможем сделать наши скверы, парки и набережные комфортными и красивыми. За последние шесть лет благодаря федеральному проекту преобразились почти полторы тысячи территорий, - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

В голосовании участвовали 122 проекта из 44 муниципалитетов. Набравшие наибольшее количество баллов объекты комплексно обновят в следующем году.