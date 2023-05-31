Жительница Адыгеи подделала справки об инвалидности и получила почти 750 тысяч рублей

Женщина четыре года незаконно получала пенсию по инвалидности. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее за хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат осуждена местная жительница. Как сообщили в СУ СК России по Адыгее, абсолютно здоровая 46-летняя женщина подделала справки об инвалидности и на протяжении четырех лет получала пенсию.

- Женщина предоставила в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Тахтамукайском подложные документы об инвалидности при фактическом отсутствии каких-либо заболеваний. На основании подложных документов с января 2018 года по декабрь 2022 года ей были перечислены денежные средства в сумме свыше 740 тыс. рублей в качестве страховой пенсии по инвалидности, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Суд признал лжебольную виновной в мошенничестве при получении выплат. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Незаконно полученные средства также придется вернуть в бюджет государства.