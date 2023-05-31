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НовостиПроисшествия31 мая 2023 17:24

Жительница Адыгеи подделала справки об инвалидности и получила почти 750 тысяч рублей

За мошенничество при получении выплат женщину оштрафовали на 120 тысяч рублей
Евгения ХАЛИКОВА
Женщина четыре года незаконно получала пенсию по инвалидности.

Женщина четыре года незаконно получала пенсию по инвалидности.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее за хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат осуждена местная жительница. Как сообщили в СУ СК России по Адыгее, абсолютно здоровая 46-летняя женщина подделала справки об инвалидности и на протяжении четырех лет получала пенсию.

- Женщина предоставила в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Тахтамукайском подложные документы об инвалидности при фактическом отсутствии каких-либо заболеваний. На основании подложных документов с января 2018 года по декабрь 2022 года ей были перечислены денежные средства в сумме свыше 740 тыс. рублей в качестве страховой пенсии по инвалидности, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Суд признал лжебольную виновной в мошенничестве при получении выплат. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Незаконно полученные средства также придется вернуть в бюджет государства.