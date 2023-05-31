В Тимашевской ЦРБ благодаря аппарату ИВЛ спасли 18 новорожденных

Современная техника помогает выхаживать недоношенных малышей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря аппарату ИВЛ в Тимашевской районной больнице спасли уже 18 новорожденных. Аппарат искусственной вентиляции легких установили в акушерском отделении Тимашевской ЦРБ в рамках модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

- Медицинское оборудование необходимо для поддержания стабильного давления в дыхательных путях новорожденных с низкой массой тела. Благодаря новому аппарату удалось спасти уже 18 малышей, – рассказала главврач Тимашевской ЦРБ Ольга Хомякова.

Оснащенный современной системой мониторинга медицинский прибор может подстроиться даже под самых крошечных пациентов.