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НовостиОбщество31 мая 2023 17:45

В Тимашевской ЦРБ благодаря аппарату ИВЛ спасли 18 новорожденных

Аппарат искусственной вентиляции легких в акушерском отделении был установлен в рамках нацпроекта
Евгения ХАЛИКОВА
Современная техника помогает выхаживать недоношенных малышей.

Современная техника помогает выхаживать недоношенных малышей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря аппарату ИВЛ в Тимашевской районной больнице спасли уже 18 новорожденных. Аппарат искусственной вентиляции легких установили в акушерском отделении Тимашевской ЦРБ в рамках модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

- Медицинское оборудование необходимо для поддержания стабильного давления в дыхательных путях новорожденных с низкой массой тела. Благодаря новому аппарату удалось спасти уже 18 малышей, – рассказала главврач Тимашевской ЦРБ Ольга Хомякова.

Оснащенный современной системой мониторинга медицинский прибор может подстроиться даже под самых крошечных пациентов.