Жителя Адыгеи будут судить за покупки по чужой банковской карте

Житель Адыгеи рассчитывался в магазинах чужим "пластиком". Фото: Даниил ОПАРИН

Пропажу банковской карты 37-летняя жительница Краснодара обнаружила не сразу, а только после того, как ей стали приходить уведомления о бесконтрольном списании денежных средств. Неизвестный успел потратить 4,5 тысячи рублей, пока краснодарка не заблокировала карту.

- Потерпевшая обратила внимание, что все несанкционированные траты совершались на территории Теучежского района Адыгеи. Чтобы выяснить личность «покупателя», женщина обратилась в адыгейский межмуниципальный отдел МВД России, - сообщили в пресс-службе ГУ МДВ России по Адыгее.

Сыщикам удалось выйти на след похитителя. Им оказался 40-летний местный житель. Оказалось, что банковскую карту мужчина нашел во время поездки в Краснодар. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Мужчина может получить до шести лет лишения свободы.