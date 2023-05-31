В Краснодаре транспортные полицейские пресекли деятельность мобильной нарколаборатории

Эксперты подтвердили, что изъятый материал являлся запрещенным веществом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре задержан подозреваемый в изготовлении наркотических средств. Мужчина организовал подпольную нарколабораторию в вагончик, который привез и установил на дачном участке в одном из садовых товариществ.

- В результате осмотра места происшествия в бытовом вагончике были обнаружены и изъяты химические реактивы, колбы и канистры, лотки с кристаллическим веществом, электронные весы и другие предметы, предназначенные для изготовления и расфасовки наркотика, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО

Лотки с веществом были направлены в экспертно-криминалистический центр. Результаты исследования подтвердили, что в вагончике производили мефедрон. Полтора килограмма готового продукта и 200 литров прекурсоров, станут вещественными доказательствами в уголовном деле, возбужденном против 28-летнего ранее судимого за мошенничество краснодарца.