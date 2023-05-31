Узнали, где будут отключения света в Сочи 1 июня 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи в связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии. В зону отключения попадут несколько десятков улиц.

Провести без благ цивилизации первый день придется жителям улиц Лаврова 5, Виноградная 53 и переулка Виноградный 8. Здесь не будет электроэнергии с 05:00 до 22:00.

Также с 07:00 до 20:00 будут обесточены объекты на улицах Брянская, Тимашевская, Сергиевская, Тельмана, Костромская, Ивановская, Пчеловодов, Ленина, Шоссейный, Нагуляна, Петровская, Ермоловская, Фурманова, Юбилейная, Депутатская 10, Армянская, Светогорская, Краснодонская, Тепличная, Буковая, Ветеринарная, Высокогорная, Виноградная, Труда, Абовяна, Пластунская, Коммунаров, Центральная, Батумское шоссе, Славы, Братьев Еремян, Просторная, а также на переулках Объездной, Тельмана, Ветеринарный и Донской.

Придется смириться с неудобствами и проживающим в садовых товариществах «Авангард» и «Горное».