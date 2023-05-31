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НовостиЭкономика31 мая 2023 20:08

В Краснодарском крае стоимость проезда в общественном транспорте снизится на восемь рублей

Льготы коснутся владельцев карт «Мир» и телефонов на базе Android
Евгения ХАЛИКОВА
Владельцы карт "Мир" будут экономить на проезде.

Владельцы карт "Мир" будут экономить на проезде.

Фото: Даниил ОПАРИН

В общественном транспорте Кубани с 1 июня по 30 сентября проезд будет стоить на восемь рублей дешевле. Сэкономить на проезде смогут обладатели карт «Мир» при условии бесконтактной оплаты смартфоном или умными часами. С 2022 года такие преимущества есть только у владельцев гаджетов на базе Android. Банк или регион выпуска карты значения же не имеет.

- Нашим предложением смогут воспользоваться и жители Краснодарского края, и туристы, посетившие Кубань в период курортного сезона. Скидка распространяется на поездки в общественном транспорте всего региона, включая побережье, - уточнила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы Мария Точилова.

В акции принимает участие почти 5 тысяч транспортных средств, оснащенных валидаторами для приема банковских карт. При этом перевозчики получат полную стоимость проезда, размер скидки им компенсирует российская платежная система.