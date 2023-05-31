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НовостиПроисшествия31 мая 2023 20:49

На Кубани бездомный погиб, попав под грузовой поезд

Тело погибшего мужчины обнаружили в Туапсинском районе
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина погиб под грузовым составом

Мужчина погиб под грузовым составом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Туапсе в районе стадиона «Водник» на железнодорожных путях было обнаружено тело мужчины. Дежурная станции сообщила о ЧП диспетчерам Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Выехавшие на место оперативники подтвердили информацию.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Туапсинского ЛОП. Личность погибшего установлена, им оказался 51-летний мужчина без определенного места жительства, - уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Предположительно мужчина был смертельно травмирован грузовым поездом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.