Жители Кубани могут принять участие в акции «Спасибо учителю»

Фото: спасибоучителю.рф

В России стартовала акция акции благодарности педагогам и наставникам «Спасибо учителю». В ней могут принять участие и все желающие жители Краснодарского края.

- Первым в акции принял участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он позвонил своему классному руководителю и поблагодарил за труд. Марафон приурочен к Году педагога и наставника, - сообщили в пресс-службе минобра региона.

Поздравительную открытку с пожеланиями можно оставить на сайте спасибоучителю.рф, а также опубликовать в соцсетях с хештегами #СпасибоУчителю #ГодПедагогаНаставника #ГПН_2023.