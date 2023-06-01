Краснодарский край планирует повысить пошлины на ввоз импортных вин

На Кубани планируют ужесточить контроль и лишать лицензий производителей и импортеров фальсификата

Кубань может повысить пошлины на ввоз импортных вин. В настоящее время по поручению губернатора Вениамина Кондратьева готовится обращение с такой инициативой к Правительству России.

- Такое решение позволит избавить рынок от некачественной иностранной продукции. К нашим виноделам высокие требования, а в это время из-за рубежа привозят низкосортную винную продукцию. Это неприемлемо, - отметил глава региона.

Краснодарский край активно участвовал в подготовке федерального закона о виноградарстве и виноделии. Также Кубань подготовила законопроект, который предлагает закрепить понятие «винный туризм» и разрешить строительство объектов винного туризма на сельхозугодьях.

Недружественные страны в прошлом году поставили 69% всего импортного вина. Власти считают, что от этого необходимо уходить. Тем более российские мощности позволяют.

- Ряд недружественных стран в одностороннем порядке запретили импорт российских производителей в свои государства. При этом их вина поставляются в Россию. Санкции на вспомогательные материалы привели к повышению цент. Аналогичная ситуация сложилась и с коньяком, - отметили в администрации.