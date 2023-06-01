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НовостиОбщество1 июня 2023 4:43

Вениамин Кондратьев пожелал удачи выпускникам в написании ЕГЭ по математике

1 июня в регионе проводится второй обязательный экзамен
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

1 июня в Краснодарском крае выпускники сдают второй экзамен. Сегодня им предстоит написать ЕГЭ по математике. Удачи одиннадцатиклассникам пожелал губернатор региона.

- Второй обязательный предмет сдают сегодня кубанские одиннадцатиклассники – базовую и профильную математику. Уверен, что повторили все формулы, аксиомы, теоремы и на экзамен идёте во всеоружии. Пусть хватит отведенного времени на решение всех заданий. Удачи, ребята! – написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Напомним, первый экзамен у выпускников был по русскому языку. А следующие – по истории и физике.