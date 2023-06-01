Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 4:49

Мэр поздравил юных жителей Краснодара в Днем защиты детей

Поздравление он опубликовал в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: emnaumov

Фото: emnaumov

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Юных жителей Краснодара с праздником поздравил мэр города.

- Поздравляю краснодарскую детвору с Днем защиты детей! Главное задание на лето — хорошо отдохнуть, набраться сил, весело и с пользой провести время! И обязательно помочь бабушке на даче! Отличного настроения всем, радости и счастья! – написал глава Краснодара Евгений Наумов в соцсетях.

В Краснодаре 1 июня пройдут концерты, танцевальные выступления, спортивные состязания, игры и мастер-классы.