Мэр поздравил юных жителей Краснодара в Днем защиты детей

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1 июня отмечается Международный день защиты детей. Юных жителей Краснодара с праздником поздравил мэр города.

- Поздравляю краснодарскую детвору с Днем защиты детей! Главное задание на лето — хорошо отдохнуть, набраться сил, весело и с пользой провести время! И обязательно помочь бабушке на даче! Отличного настроения всем, радости и счастья! – написал глава Краснодара Евгений Наумов в соцсетях.

В Краснодаре 1 июня пройдут концерты, танцевальные выступления, спортивные состязания, игры и мастер-классы.