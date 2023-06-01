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НовостиОбщество1 июня 2023 5:20

Первый день лета на Кубани ожидается теплым, но дождливым

В регионе охраняется штормовое предупреждение
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
На Кубани 1 июня будет пасмурно

На Кубани 1 июня будет пасмурно

В Краснодарском крае 1 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь с грозой.

- В отдельных районах пройдет сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. В Краснодаре дождь ожидается после обеда, - сообщили в гидрометцентре.

Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем воздух в регионе прогреется до 25 градусов.

При этом, на Кубани сохраняется штормовое предупреждение, возможны подъемы уровней воды в реках.

По прогнозам, со 2 июня в Краснодаре осадков не ожидаются, по краю - пройдут кратковременные.