Первый день лета на Кубани ожидается теплым, но дождливым

На Кубани 1 июня будет пасмурно

В Краснодарском крае 1 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь с грозой.

- В отдельных районах пройдет сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. В Краснодаре дождь ожидается после обеда, - сообщили в гидрометцентре.

Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем воздух в регионе прогреется до 25 градусов.

При этом, на Кубани сохраняется штормовое предупреждение, возможны подъемы уровней воды в реках.

По прогнозам, со 2 июня в Краснодаре осадков не ожидаются, по краю - пройдут кратковременные.