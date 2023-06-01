Под Анапой отключат свет 1 июня

под Анапой отключат свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Анапой не будет света 1 июня. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за плановых работ.

- Света не будет с 08:00 до 18:00 станице Гостагаевской по улицам: Новороссийская, Советская, Октябрьская, 8 марта, Колхозная, Свободы, Мира, Почтовая, Линейная, Пионерская, Трудящихся. Также на улицах: Комсомольская, Урожайная, Квартальная, Чапаева Новороссийская, Западная; и в переулках Глухой, Вишневый, - сообщили «Россети Кубань».

Уточняется, что с 08:00 до 18:00 электроэнергию отключат в хуторе Курбацкий, по улицам: Кубанская, Атаманская, Поисковая, Свободы. В хуторе Чембурка, по улицам: Солнечная и в переулке Малый. Также в хуторе Красный, по улицам: Роз, Северная, Южная, Горная, Гранатовая, Рубиновая. В поселке Верхнее Джемете по улице Роз. В поселке Просторный, по улицам: Мира, Центральная, Черноморская, Просторная, Молодежная, 3-й пр., Виноградная, Академика Опарина, Лиманная.

Кроме того, с 13:00 до 17:00 частично пройдут отключения в станице Благовещенской, в Анапе и в станице Анапской.