Движение грузовиков в Сочи ограничат с 6 по 10 июня

Грузовикам нельзя будет проехать от поста Магри до границы с Абхазией

В Сочи ограничат движение грузовиков с 6 по 10 июня. Это коснется Сириуса. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, движение решили ограничить из-за продления заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

К слову, грузовикам нельзя будет проехать от поста Магри до границы с Абхазией на федеральной автотрассе А-147 Джубга - Сочи, на региональных и муниципальных дорогах.