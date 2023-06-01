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НовостиОбщество1 июня 2023 5:50

Движение грузовиков в Сочи ограничат с 6 по 10 июня

Это связано с продлением заседания Совета глав правительств СНГ
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Грузовикам нельзя будет проехать от поста Магри до границы с Абхазией

Грузовикам нельзя будет проехать от поста Магри до границы с Абхазией

В Сочи ограничат движение грузовиков с 6 по 10 июня. Это коснется Сириуса. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, движение решили ограничить из-за продления заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

К слову, грузовикам нельзя будет проехать от поста Магри до границы с Абхазией на федеральной автотрассе А-147 Джубга - Сочи, на региональных и муниципальных дорогах.