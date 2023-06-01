Студенты из Краснодарского края получили награду на всероссийском фестивале

А также команда региона взяла Гран-при в направлении «Медиа».

Фестиваль «Российская студенческая весна» завершился в Перми. В мероприятии участвовали более 80 регионов страны, в том числе и Краснодарский край. Делегация Кубани стала лучшей в номинации «Прорыв года». А также команда региона взяла Гран-при в направлении «Медиа».

- Наши студенты представили 23 творческих номера, 11 из них удостоились наград. Именно это дало краю возможность стать победителем, - заявила в своем Telegram-канале вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, два студента из КубГУ удостоились премии поддержки талантливой молодежи и получили по 100 тысяч рублей.